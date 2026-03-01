البصرة تستنفر بالأسلحة الثقيلة والمدرعات لحماية الحقول النفطية (فيديو)

شفق نيوز ـ البصرة شهد قضاء الزبير غرب محافظة البصرة انتشار قطعات من الجيش العراقي مدعومة بآليات مدرعة، ضمن إجراءات أمنية مشددة لحماية الحقول النفطية والمنشآت الحيوية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بأن التعزيزات شملت تحركات في محيط حقول البرجسية والرميلة، لافتاً إلى أن عدداً من الحقول الواقعة وسط الزبير قريبة أصلاً من مناطق سكنية، ما يزيد من أهمية تشديد الإجراءات الاحترازية وتأمين محيطها.

وأضاف أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة لرفع مستوى الجهوزية وتأمين المواقع الاستراتيجية تحسباً لأي تداعيات محتملة قد تنعكس على الوضع الداخلي، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

وأشار إلى أن الانتشار يجري بتنسيق عالٍ بين القوات الأمنية والجهات المعنية بالقطاع النفطي، مع استمرار عمليات الإنتاج بشكل طبيعي، مؤكداً أن الإجراءات احترازية وتهدف إلى حماية المنشآت والعاملين فيها والحفاظ على استقرار المحافظة.