البصرة تستفيق على جريمة بشعة.. شاب يقتل والديه بالرصاص أثناء نومهما

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن شاباً في العشرينيات من عمره أقدم على قتل والديه داخل منزلهما بمنطقة الحيانية وسط مدينة البصرة، أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الشاب أطلق الرصاص، صباح اليوم، على والده، (مواليد السبعينيات)، ووالدته، (مواليد الثمانينيات)، أثناء نومهما.

وأضاف المصدر أن الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة بعد ارتكابه للجريمة.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى الطب العدلي لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.