البصرة.. تحرير عائلة احتجزتها عصابة بعملية سطو مسلح (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الاثنين، بأن القوات الأمنية تمكنت من تحرير عائلة احتجزتها عصابة بعملية سطو مسلح "فاشلة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بلاغاً ورد للقوات الأمنية يفيد بحصول عملية سطو مسلح من قبل خمسة مسلحين على أحد المنازل في منطقة المعقل وسط مدينة البصرة، وعلى الفور توجهت قوة إلى مكان الحادث وحاصرت المنزل".

وأضاف أن "العصابة وبعد أن تمت محاصرتها قامت باحتجاز العائلة كرهائن إلا أن القوة الأمنية تمكنت من اقتحام المنزل ما دفع أفراد العصابة تبادل إطلاق النار مع القوة ومحاولة الفرار".

وأكد المصدر أن "القوة الأمنية نجحت بتحرير العائلة وإلقاء القبض على ثلاثة من أفراد العصابة فيما لاذ الآخران بالفرار عبر سطوح المنازل".