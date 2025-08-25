البصرة.. "باكستاني" يسرق مبالغ مالية من شركة ويلوذ بالفرار

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوقوع حادث سرقة داخل شركة بقضاء الزبير غربي محافظة البصرة، عن طريق عامل باكستاني الجنسية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "السيطرة المركزية للمنطقة أبلغت بوجود سرقة داخل شركة، حيث تم توجيه مركز شرطة المربد واصطحاب المشتكي (خ.ج.خ) من مواليد 1984، وهو كاسب يسكن منطقة المنسية في الزبير".

وأضاف أن "المشتكي أفاد بسرقة مبلغ قدره 32 مليوناً و500 ألف دينار عراقي، إضافة إلى 82 ورقة نقدية أميركية، ليلاً عند الساعة الواحدة والنصف، متهماً عاملاً باكستاني الجنسية كان يعمل في الشركة بخدمات التنظيف".

وبحسب ما أشار إليه المصدر، فإن "المواطن الباكستاني هارب حالياً"، فيما تم تسجيل الشكوى بحقه".