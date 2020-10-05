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البصرة.. انهيار منزل على رؤوس عائلة واعتقال شخص هاجم منزلاً بكلاشنكوف

Category: أمـن

Date: 2020-10-05T09:54:42+0000
البصرة.. انهيار منزل على رؤوس عائلة واعتقال شخص هاجم منزلاً بكلاشنكوف

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في محافظة البصرة، الإثنين، عن انهيار منزل على عائلة تتكون من أربعة أفراد وسط محافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن المنزل يقع في منطقة حي المهندسين- القبلة  انهار -بشكل مفاجئ- على العائلة المكونة من أربعة أفراد بينهم طفلان.

وأضاف أن مجموعة من المواطنين هرعوا لانتشال العائلة من تحت الأنقاض،  وحالتهم جميعاً خطرة.

وعلى صعيد اخر، تمكنت مفارز شرطة النجدة في محافظة البصرة من إلقاء القبض على شخص قام بما يعرف بالدكة العشائرية غرب المحافظة.

وقال مصدر امني لمراسل وكالة شفق نيوز ان المعتقل أطلق النار على منزل يقع في قضاء الزبير غرب محافظة البصرة عبر سلاح نوع كلاشنكوف، وتم اعتقاله على الفور وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 


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