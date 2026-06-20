البصرة.. الأمن يطيح بقاتل جاره إثر خلاف على "خرطوم مياه"

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم السبت، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على شخص قتل جاره وأصاب والده إثر خلاف على "خرطوم مياه" في منطقة الأساتذة وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية إلقاء القبض على المتهم تمت خلال أقل من 24 ساعة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه المتهم وهو يطلق النار على جاره ووالده بسلاح نوع مسدس، جراء خلاف على "خرطوم مياه" تحول الى مشاجرة، فيما قُتل الجار وأصيب والده بجروح متفاوتة.