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شرطة البصرة تدخل حالة الإنذار على خلفية التفجير الأخير

Category: أمـن

Date: 2021-12-07T20:45:00+0000
شرطة البصرة تدخل حالة الإنذار على خلفية التفجير الأخير

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، دخول قواتها كافة في حالة الانذار لحين كشف ملابسات التفجير الذي هز المحافظة اليوم الثلاثاء.

وأبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أنه "تم التوجيه بضبط وحجز الدراجات النارية غير المسجلة وتكثيف الاجراءات الامنية في السيطرات والتفتيش الدقيق للمركبات".

ولفت الى ان "هذا التوجيه جاء لاستتباب الامن وحفظه واشعار المواطن بذلك".

وشهدت محافظة البصرة تفجيراً بدراجة نارية أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين،

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أنه "تم تسجيل سقوط أربع ضحايا، ومثلهم من الإصابات في حصيلة غير نهائية للانفجار".

وكشف مصدر امني مطلع، اليوم الثلاثاء، ان الانفجار الذي شهدته محافظة البصرة تقف وراءه ما يسمى بـ"فرق الموت" المتهمة بقتل المتظاهرين والصحفيين والناشطين المدنيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الانفجار الذي حدث صباح اليوم الثلاثاء في البصرة عبارة عن عبوة قمعية زنة 5 كيلو غرام موضوعة بدراجة نارية كان مقرراً ان يستهدف احد المحققين المسؤولين عن التحقق مع فرق الموت في البصرة".

وبين ان "المحقق نجا من التفجير الا ان اربعة مدنيين سقطوا ضحايا كما أصيب اخرون".

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