البصرة.. الأمن الوطني يعتقل صحاب المقولة الشهيرة "يجونك بالتفك"

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي في البصرة، يوم الخميس، باعتقال الناشط البصري الذي اشتهر مؤخرا على مواقع التواصل حسين الشحماني.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة من الأمن الوطني أقدمت مساء اليوم على اعتقال المواطن حسين الشحماني في محافظة البصرة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وعرف الشحماني، وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبناء محافظة البصرة، بانتقاده اللاذع للسلطات العراقية بشأن أوضاع البلاد وخاصة تردي الخدمات العامة.

وكان آخر ظهور للشحماني، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قد تضمن انتقادات لاذعة لنافورة مائية باللون الأحمر، وقال إنها مظهر غير لائق لمدينته.