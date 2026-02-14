البصرة.. الإطاحة بعصابة تنتحل صفة ضباط في جهاز الأمن الوطني

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قوة أمنية مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بعمليات النصب والاحتيال في محافظة البصرة جنوب العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن أفراد العصابة كانوا ينتحلون صفة ضباط في جهاز الأمن الوطني، مبيناً أن العصابة كانت تستغل المواطنين في تنفيذ عمليات ابتزاز.

وأضاف أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، مشيراً إلى أن العملية جاءت بتنسيق بين استخبارات البصرة وخلية الصقور.