البصرة.. الإطاحة بعصابة تستخدم الفيسبوك فخاً لاصطياد الضحايا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة يوم الأحد، بإلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) للإطاحة بضحاياها و سرقة أموالهم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز: أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص يقومون بنشر تفاصيل سيارات للبيع بأرقام مزيفة لا تحمل أولويات و بأسعار مغرية على برنامج فيسبوك تجبر ضحاياها على التواصل معهم والسعي للشراء".

و تابع المصدر، إن "العصابة اعترفت بتنفيذها عمليات سرقة في البصرة و عدد من المحافظات و ذلك عبر استدراج المواطنين إلى أماكن نائية بعيدة و تنفيذ عمليات السرقة، وألقي القبض عليهم بشكل دقيق بعد متابعتهم والإطاحة بهم بمحافظة البصرة".