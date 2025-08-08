البصرة.. الإطاحة بتاجر مخدرات كبير واعتقال معاونيه بينهم امرأة أجنبية (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ليل الجمعة- السبت، بأن قوة من مكافحة المخدرات نفذت عملية أمنية واسعة في محافظة البصرة، أسفرت عن اعتقال أحد أبرز تجار المخدرات في المحافظة وعدد من معاونيه، بينهم امرأة أجنبية، وضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة كانت معدّة للاستخدام ضد القوات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العملية انطلقت عصر اليوم، حيث جرى اعتقال اثنين من تجار المخدرات، وبناءً على اعترافاتهما تم إلقاء القبض على امرأة أجنبية متورطة معهم"، مبيناً أن "المتابعة الاستخبارية قادت لاحقاً إلى تحديد موقع تاجر مخدرات كبير في البصرة".

وأضاف أن "عملية الملاحقة شهدت تبادلاً لإطلاق النار مع القوة الأمنية، انتهت بانقلاب عجلة التاجر أثناء فراره، قبل أن تتم السيطرة عليه واعتقاله، وضبط كميات من المخدرات والسلاح الذي استخدمه ضد المفارز".

وأكد المصدر أن "العملية نُفذت في وقت قياسي وباحترافية عالية، ما حال دون فرار المتهمين أو إخفاء المضبوطات".