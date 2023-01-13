البصرة.. القبض على 5 متهمين يقومون ببيع بطاقات مزورة لدخول مباريات خليجي 25

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الجمعة، اعتقال 5 متهمين يقومون ببيع بطاقات دخول مزورة لملاعب خليجي 25، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز قيادة شرطة محافظة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين يقومون ببيع بطاقات مزورة لدخول الملاعب و ضبط بحوزتهم عدد من البطاقات المزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وحذرت قيادة شرطة محافظة البصرة الجماهير من "استخدام بطاقات مزورة للدخول إلى الملاعب، وسيتم التعامل مع هذه الحالات السلبية وفق المواد القانونية التي تختص بالتزوير وستعرض مستخدمها الى المساءلة القانونية حيث تعتبر جريمة التزوير جريمة مخلة بالشرف ويعاقب عليها بالحبس".

وبينت القيادة أن "بيع هذه البطاقات المزورة بالتزامن مع بطولة كأس الخليج العربي 25 والمقامة منافساته على ارض البصرة الفيحاء لذا نحذر من استخدام اي بطاقة او باج مزور".