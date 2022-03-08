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البصرة.. القبض على مغتصب للاطفال يقوم بتصوير ضحاياه وابتزاز اهلهم

Category: أمـن

Date: 2022-03-08T06:21:34+0000
البصرة.. القبض على مغتصب للاطفال يقوم بتصوير ضحاياه وابتزاز اهلهم

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، بالقبض على مغتصب للاطفال بمحافظة البصرة جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن القوات الأمنية في ناحية سفوان جنوب غربي محافظة البصرة، تمكنت من اعتقال شخص يقوم باستدراج الأطفال واغتصابهم وتصويرهم أثناء عملية الاعتداء عليهم.

واضاف المصدر؛ أن القوات الأمنية ضبطت مع الشخص صور اغتصاب الأطفال (صغار السن) في منزله والمساومة على صورهم.

وتابع أن المتهم وخلال التحقيق اعترف بارتكابه لجريمته مع العديد من الأطفال وتصويرهم فيديويا وابتزازهم وذويهم للحصول على ملذاته والأموال، مشيرا إلى أن أقوال المتهم دونت وتمت احالته للقضاء.

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