البصرة.. القبض على عصابة خطيرة بعد اشتباك مسلح دام لساعتين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، أن شرطة البصرة (أقصى جنوبي البلاد)، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة خطيرة متخصصة بتسليب وسرقة وإرهاب المواطنين، وذلك بعد اشتباك مسلح استمر لساعتين.

وجاء في بيان للوزارة، ورد الى وكالة شفق نيوزن أن العملية تمت بعد ورود معلومات عن تواجد العصابة في محافظة البصرة، تم على إثرها تشكيل فريق عمل من مدير قسم مكافحة إجرام البصرة ونخبة من ضباط ومنتسبي قسم المكافحة وقوة سوات.

وأفاد البيان بأن القوة داهمت مقر العصابة فجر اليوم، حيث بادرت العصابة بإطلاق النار على القوات، مما أدى إلى مواجهة استمرت لأكثر من ساعتين، وأسفرت العملية عن اعتقال 11 متهماً، فيما لاذ بالفرار رئيس العصابة وأحد أعضائها.

وبحسب البيان، تمكنت القوات من ملاحقة الفارين ومحاصرتهما، حيث تبادلت إطلاق النار معهما لأكثر من ساعة، قبل أن يحاولا الانتحار باستخدام أسلحتهما الشخصية، وتمت السيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليهما، بالإضافة إلى ضبط أسلحة ومعدات متنوعة، من بينها مسدسات، مواد مخدرة وهواتف مسروقة.