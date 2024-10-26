البصرة.. العثور على صاروخ مقاوم للطائرات ولغم ينفجر على سفرة مدرسية

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء الزبير بمحافظة البصرة، عباس ماهر، يوم السبت، تفاصيل العثور على صاروخ مقاوم للطائرات، ربطه البعض بالهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقال ماهر، لوكالة شفق نيوز إن "القوات الامنية في قضاء الزبير عثرت على صاروخ مقاومة طائرات (تالف) في أحد الأماكن المخصصة لرمي النفايات".

ولفت ماهر، إلى أن "العثور على الصاروخ تزامن مع هجوم الكيان الغاصب على إيران، فدعى البعض أن له علاقة بهذا الهجوم، وفي الحقيقية ان الصاروخ لا علاقة له لا من بعيد ولا قريب".

وأكد ماهر، أن "فرق الدفاع المدني قامت برفع الصاروخ دون أي أضرار تذكر".

وفي خبر آخر، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بانفجار لغم أرضي على جبل سفوان بناحية سفوان جنوبي البصرة، اثناء سفرة مدرسية لأحد مدارس محافظة البصرة إلى تلك المناطق.

وبين المصدر، أن "الانفجار أدى لإصابة أحد الطلبة بجروح ونقل على اثرها لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".