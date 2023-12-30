البصرة.. اغتيال شخص على يد مجهولين ومقتل آخر برصاصة طائشة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم السبت، بمقتل وإصابة شخصين اثنين بحادثين امنيين وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شخصا في الثلاثينات من عمره قتل برصاصة عشوائية في تقاطع الجمهورية وسط مدينة البصرة مركز المحافظة، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

واضاف المصدر، كما ان "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على شاب في قرب فلكة الجمهورية وسط مدينة البصرة وأصابوه بعدة رصاصات، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، حيث تم نقل المصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".