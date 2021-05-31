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البصرة.. اعتقال 13 مطلوبا و7 متهمين ومصادرة أسلحة "غير مرخصة"

Category: أمـن

Date: 2021-05-31T06:48:19+0000
البصرة.. اعتقال 13 مطلوبا و7 متهمين ومصادرة أسلحة "غير مرخصة"

شفق نيوز / أعلنت قيادة عمليات البصرة، نتائج عمليات نفذتها قواطعها في مناطق متفرقة من المحافظة، يوم الاثنين، وأدت إلى 13 مطلوبا للقضاء ومصادرة أسلحة غير مرخصة.

وذكر قائد العمليات اللواء الركن علي الماجدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات اليوم أسفرت عن اعتقال ١٣ مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة"، مبينا أن "القوات الأمنية تمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة غير مرخصة ضمن القاطع الغربي لمحافظة البصرة".

وأوضح الماجدي، أن "عمليات اليوم تمركزت أيضا في مناطق الزبير وسفوان وكذلك مناطق كرمة علي والشافي والهارثة والمسحب، وأسفرت أيضا عن مصادرة أسلحة متوسطة ضمن القاطع الشمالي من قبل اللواء ٣٦ الآلي".

وفي سياق آخر، أشار إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة أشخاص من بعد ارتكاب جريمتهم بساعة واحدة فقط، فضلا عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة كميات كبيرة من كيبلات عائدة للشركة الزلزالية في البصرة".

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