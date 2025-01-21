البصرة.. اعتقال 13 أجنبياً يعملون في "الشركات النفطية"

شفق نيوز/ ألقت قوة من اللواء التاسع التابع لوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، القبض على 13 عاملاً أجنبياً في الشركات النفطية في البصرة.

وذكر اللواء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بالتنسيق مع مكتب التصاريح الأمنية في المنطقة الجنوبية، ألقى القبض على 13 عاملاً أجنبياً مخالفا لشروط الإقامة يعملون في إحدى الشركات النفطية المستثمرة في محافظة البصرة".

وأشار البيان، إلى "تسليمهم إلى أحد مراكز الشرطة المحلية في المحافظة تميهداً لعرضهم على القضاء".