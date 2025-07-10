البصرة.. اعتقال ناشط انتقد وزير النفط ومذكرة قبض بحق آخر

شفق نيوز – البصرة

نفذت قوة أمنية، اليوم الخميس، عملية مداهمة في البصرة أسفرت عن اعتقال الناشط "علاء البخاتري"، وذلك على خلفية دعواته الأخيرة للخروج بتظاهرات تطالب بحل أزمة المياه في المحافظة، بحسب ما أفاد به مقربون منه لوكالة شفق نيوز.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يوثق لحظة اعتقال البخاتري من منزله وهو يرتدي ملابسه المنزلية، بينما حاول أطفاله منع القوة الأمنية من اعتقاله.

وقال مقربون من البخاتري إن الاعتقال "لم يتم بموجب أمر قضائي واضح"، موضحين أن "القوة رفضت إظهار مذكرة القبض".

ووفقاً لهم، "فقد تبيّن لاحقًا أن سبب الاعتقال يعود إلى مقطع مصور انتقد فيه البخاتري وضع صورة وزير النفط على حوضيات المياه، وربط الأمر بدوافع انتخابية".

وفي سياق متصل، أعلن الناشط عمار الحلفي، عبر صفحته في فيسبوك، عن صدور أمر قبض بحقه، وكتب قائلاً: "ضريبة كلمة الحق صدور أمر قبض بحقي، مؤمن بعدالة القضاء وأنا مستعد أسلم نفسي للمحكمة يوم الأحد".