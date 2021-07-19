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البصرة.. اعتقال متهمين يحملان رمانة يدوية أثناء زيارة لمريض بمستشفى الصدر التعليمي

Category: أمـن

Date: 2021-07-19T06:26:27+0000
البصرة.. اعتقال متهمين يحملان رمانة يدوية أثناء زيارة لمريض بمستشفى الصدر التعليمي

شفق نيوز، افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على شخصين بحوزتهما قنبلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان المتهمين بحسب اعترافات اولية كانا ينويان استخدام القنبلة اليدوية في مشاجرة اثر خلاف مع اشخاص اخرين وليس كما يشاع انها لتفجير مستشفى الصدر التعليمي.

وفي السياق؛ أكدت قيادة البصرة، ضبط رمانة هجومية لدى المتهمين الملقى القبض عليهما.

وذكر بيان للشرطة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان المتهمين كانا يحاولان دخول المستشفى لزيارة مريض من اقاربهما، لافتا إلى أنه بعد التحقيق معهما اعترفا بحمل الرمانة اليدوية كونهما مطلوبان عشائريا.

وأشار البيان وتم توقيفهما وفق أحكام المادة ٢٤ من قانون الأسلحة.

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