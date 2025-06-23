البصرة.. اعتقال متهمين بسرقة 124 لغماً ومتفجرات من موقع عسكري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الأحد، باعتقال متهمين بسرقة 124 لغماً ومتفجرات من موقع عسكري في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مديرية استخبارات وأمن البصرة ألقت القبض على مجموعة متهمين بسرقة ألغام ومتفجرات حربية من أحد المواقع العسكرية .

وأشار المصدر أن "القوة اعتقلت عدد من الأشخاص متهمين بسرقة 124 لغماً ومتفجرات حربية من أحد المواقع في منطقة الرميلة الجنوبية".

وأضاف أن "التحقيقات جارية مع المتهمين لمعرفة ملابسات الحادث والجهات التي تقف وراء العملية".