البصرة.. مشاجرة تخلف ضحايا واعتقال منتسب يشتري أصوات الناخبين (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

شهدت مدينة البصرة، اليوم الاثنين، حادثين أمنيّين بارزين، الأول اندلاع مشاجرة مسلحة في منطقة السيمر وسط المدينة، استخدمت خلالها أسلحة نارية، وأسفرت عن مقتل شابين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن القوات الأمنية حضرت إلى موقع الحادث وشرعت بإجراءات التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة وضبط جميع المتورطين.

وفي حادثة منفصلة، تمكنت قوة من الأمن الوطني من اعتقال منتسب شرطة متلبساً بمحاولة شراء أصوات قرب مركز انتخابي في منطقة القبلة، حي القائم، خلال التصويت الخاص.

وبحسب المصدر، جاءت عملية الضبط بعد تلقي معلومات دقيقة من مصادر أمنية وبالتعاون مع شعبة استخبارات القبلة، حيث ضبط المشتبه به أثناء شرائه بطاقات أحد الناخبين، وعُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره مليون ومئتا ألف دينار عراقي وكروت دعاية انتخابية تخص مرشحاً معيناً.

وأكد المصدر أن المشتبه به "تم تسليمه إلى مكتب قائد شرطة البصرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

واليوم الأحد، تمكنت القوات الأمنية، من القبض على عدة أشخاص في بغداد والأنبار متورطين بمخالفات انتخابية، شملت الترويج للمرشحين وتوزيع مواد دعائية وشراء بطاقات الناخبين مقابل أموال.

وجاءت هذه العمليات في جانبَي الرصافة والكرخ من العاصمة، إضافة إلى مدينتي العامرية والرمادي في الأنبار، ضمن جهود لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو شراء أصوات.