البصرة.. اعتقال أجنبي بحوزته مخدرات ومتهم بتخريب أحد الشوارع

شفق نيوز- البصرة

أعلنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، يوم الأربعاء، عن ضبط (1) كيلوغرام من مادة المارجوانا المخدرة لدى مسافر أجنبي في المنفذ شرقي البصرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منتسبي مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، تمكنوا من إلقاء القبض على مسافر أجنبي الجنسية، ضبط بحوزته مادة (المارجوانا) المخدرة يقدر وزنها بـ(1) كغم مخبأه ومعدّة للتهريب".

وبينت أن "عملية الضبط تمت في صالة الوافدين من قبل منتسبي الشعبة الفنية بالتعاون مع مركز شرطة جمارك الشلامجة وشعبة مكافحة المخدرات".

ولفتت إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المتهم مع المضبوطات الى مركز شرطة الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

في حين أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن إلقاء القبض على متهم، قام بنشر فيديو أثناء عملية حرق وتخريب لأحد شوارع محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه بعد انتشار مقاطع في مواقع التواصل، تم القبض على متهم قام بتخريب أحد الشوارع والقيادة المتهورة للدراجات النارية في محافظة البصرة".

وأرفقت الوزارة في منشورها، مقطع فيديو للمتهم وهو يقوم بحرق اطارات الدراجات ورميها في الشارع، والقيادة بطريقة متهورة وخطيرة.