البرلمان يعلق على إجراء أمني اتخذه الكاظمي عقب تفجير مدينة الصدر

شفق نيوز / علقت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، على قرار استحداث قيادتي عمليات الكرخ والرصافة من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وكان القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) مصطفى الكاظمي، قد أعاد أمس الثلاثاء، تشكيل أجهزة الأمن في العاصمة بغداد، حيث استحدث قيادة عمليات الكرخ وأسندها للواء الركن سعد عريبي، والرصافة للواء ظافر المحمداوي، على أن تتبعان قيادة عمليات بغداد.

ويأتي هذا الإجراء، على خلفية تفجير انتحاري مساء الاثنين، بسوق شعبية مكتظة ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، استهدف متبضعين لحاجيات عيد الأضحى، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح، وفق حصيلة رسمية.

وفي هذا الصدد، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، لوكالة شفق نيوز، أن "ضبط الأمن والاستقرار لا يكون من خلال كثرة المناصب الأمنية أو العسكرية، أو عبر كثرة مراكز القرار الأمني والعسكري، وإنما من خلال تفعيل الجهد الاستخباراتي، الذي هو كفيل بإفشال كل العمليات الإرهابية قبل وقوعها، بالإضافة إلى اختيار ضباط أكفاء ومهنيين للمراكز الأمنية والعسكرية المهمة والحساسة، بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات سياسية أو غيرها".

ورأى عليوي أن القرار الأمني والعسكري يجب أن "يبقى محصوراً بجهة أمنية واحدة، تتحمل المسؤولية، وحتى لا يكون هناك تضارب في القرارات والتوجيهات أو يكون هناك تقاطع، فهذا الأمر يؤثر على العمل الأمني والاستخباراتي".

وعدّ عضو اللجنة، اتخاذ الكاظمي هكذا خطوة "محاولة منه للسيطرة على الملف الأمني، الذي بدأت ملامح فشله تظهر يوماً بعد آخر، بسبب استمرار الخروق".