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البرلمان يطلق تحذيراً من تصاعد الأعمال الإرهابية مع قرب الانتخابات

Category: أمـن

Date: 2021-10-03T15:33:03+0000
البرلمان يطلق تحذيراً من تصاعد الأعمال الإرهابية مع قرب الانتخابات

شفق نيوز / حذرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، يوم الأحد، من تصاعد الأعمال الإرهابية مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 تشرين الأول الجاري.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، انفجرت عجلة مفخخة في مرآب قرب قيادة شرطة الأنبار بمدينة الرمادي.

وقال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام، إن العناصر في شرطة الأنبار تصدوا لعجلة مفخخة كان الإرهاب يحاول يائساً استهداف أحد دوائر الشرطة بالمحافظة، وذلك بعد قتل سائق العجلة المفخخة دون أضرار أو خسائر.

وإثر هذا التفجير، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، لوكالة شفق نيوز، أن "التفجير الإرهابي الذي حصل في الرمادي اليوم، ينذر بتصاعد أعمال العنف مع قرب إجراء موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، خصوصاً في المدن المحررة بهدف التأثير على الوضع الانتخابي والأمن الانتخابي".

وطالب عليوي، الجهات الأمنية المختصة، بـ"تكثيف جهودها، لكشف مخططات الإرهاب، التي تهدف إلى زعزعة الأمن للتأثير على العملية الانتخابية أو موعد إجراءها من خلال التصعيد بهذا أعمال إرهابية، فاستقرار الوضع الأمني هو العامل المهم والأساسي لإنجاح العملية الانتخابية".

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