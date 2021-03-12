البرلمان يطالب بالإسراع في كشف ملابسات مجزرة "البو دور"

شفق نيوز/ طالب البرلمان العراقي، بالإسراع في كشف ملابسات مجزرة "البو دور" التي خلفت ثمانية قتلى في صلاح الدين.

واستنكر نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الجريمة النكراء"، داعيا الحكومة "بتنفيذ عملية أمنية واسعة ضد بقايا عصابات داعش الارهابية لحماية أمن المواطنين، وتجنب عدم تكرار هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها ابناء الوطن".

وأشار إلى أن "تكرار هذه الاعمال في المناطق المحررة يتطلب مزيدا من الجهد الاستخباري بالتعاون مع اهل تلك المناطق لكشف الخلايا الارهابية".

ودعا الكعبي، القائد العام للقوات المسلحة، إلى "اطلاق حملة أمنية واسعة النطاق في المناطق التي تنشط فيها خلايا داعش لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين".

كما طالب، بالاسراع في كشف ملابسات الجريمة من خلال اجراء تحقيق فوري والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وأشار إلى أن "مجلس النواب لن يقف متفرجا امام هذه الجرائم، وسنوعز بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة بمتابعة هذه الحادثة المؤسفة وسنتابع الاجراءات والتدابير والخطط الأمنية المتخذة ولن نسمح ابدا بضياع امن ودماء العراقيين وسنعمل على محاسبة المقصرين".

في الأثناء، أفاد المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان بشير الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "الحداد يدين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي وقعت في (البو دور) جنوب محافظة صلاح الدين والتي راح ضحيتها عائلة بريئة مكونة من 7 أفراد".

وأضاف ان "الحداد طالب الجهات الأمنية في محافظة صلاح الدين بالتحرك الفوري للقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت لينالوا جزاءهم العادل"، مشيراً إلى "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين ومنع تكرار هذه الجرائم البشعة".

وقدم الحداد، وفقا للبيان، "خالص تعازيه إلى ذوي العائلة الشهيدة"، داعياً "الله أن يمن عليهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

ووفق مصادر وكالة شفق نيوز، فإن مسلحين، يشتبه بأنهم من داعش، كانوا يرتدون الزي العسكري، اقتحموا ثلاثة منازل أحدها لمنتسب أمني والآخر لمحامٍ والثالث لأحد المدنيين، وقتلوا 7 أشخاص وأصابوا ثامن بجروح توفي لاحقاً متأثراً بجروحه.