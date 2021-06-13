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البرلمان يحذر من خطورة منح قواعد عسكرية للاستثمار ويقترح أمراً خاصاً بالتسليح والتصنيع

Category: أمـن

Date: 2021-06-13T14:48:05+0000
البرلمان يحذر من خطورة منح قواعد عسكرية للاستثمار ويقترح أمراً خاصاً بالتسليح والتصنيع

شفق نيوز/ حذرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في البرلمان العراقي، يوم الاحد، من خطورة منح بعض القواعد العسكرية العراقية والاراضي الاستراتيجية المهمة بوزارة الدفاع الى الاستثمار.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة برئاسة النائب حازم الخالدي وحضور اعضائها، لوزير الدفاع جمعة عناد والكادر المتقدم للوزارة بهدف مناقشة البرنامج الحكومي لملف الدفاع وتداعيات الاوضاع الامنية.

واشارت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "العراق قد قاتل نيابة عن العالم أجمع ضد عصابات داعش الإجرامية ، فضلاً عن الحفاظ على هيبة الدولة".

واقترح رئيس اللحنة حازم الخالدي وفقا للبيان ، "تشكيل صندوق خاص بالتسليح والتصنيع الحربي وتطوير كوادر وزارة الدفاع ودعم عوائل شهداء وجرحى الجيش العراقي دون الاعتماد على تخصيصات الموازنة".

وانتقد الخالدي التوجهات القاضية بمنح بعض القواعد العسكرية العراقية والاراضي الاستراتيجية المهمة لوزارة الدفاع الى الاستثمار سيما مقتربات مطار بغداد الدولي محذرا من "خطورة هذا التوجه وغياب الدعم الكافي للجيش العراقي".

واشار ، الى ان "الفساد في عقود التسليح السابقة قلل من ثقة البرلمان بتخصيص الاموال خلال المرحلة الحالية"، مطالبا وزير الدفاع بـ"إعادة تدقيق كافة العقود وإجراء الاصلاحات الإدارية اللازمة.

ولفت في ذات الوقت إلى إن "غياب البرنامج الحكومي للحكومة الحالية ادى لعدم وجود تنسيق كافي بين الوزارات".

وقدم اعضاء اللجنة مجموعة ملاحظات مهمة حول عمل و آداء وزراة الدفاع خلال المرحلة الحالية".

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