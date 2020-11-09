البرلمان العربي يُدين بشدة هجوم الرضوانية

شفق نيوز/ أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، هجوم إرهابي على نقطة أمنية في منطقة الرضوانية في بغداد، وأوقع ضحايا.

وأكدَّ العسومي في بيان "تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، مُشدداً على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار جمهورية العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه".

وسبق أن أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمنطقة الرضوانية.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية، وحرصها على أمن العراق وسلامة أراضيه واستقراره وازدهاره، بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.







