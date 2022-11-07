البرلمان العراقي يبحث مع وزيري الداخلية والدفاع ملف اخراج الجيش من المدن  

شفق نيوز/ يبحث البرلمان العراقي مع وزيري الداخلية والدفاع، ملف اخراج الجيش من المدن وتسليم مسؤوليته إلى القوات الأمنية.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي لوكالة شفق نيوز، إن لجنته ستستضيف خلال الفترة القادمة كلاً من وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري ووزير الدفاع ثابت العباسي لمناقشة عدة ملفات مهمة".

وبين أن "من أهم تلك الملفات تفعيل نظام البديل، وتسليح قيادة الدفاع الجوي بالأجهزة الحديثة والمتطورة، وإخراج الجيش من المدن وتسليمها إلى الداخلية".

وفي الثالث من الشهر الجاري، وجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة لتبادل الأدوار الأمنية داخل المدن بين وزارتي الدفاع والداخلية، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها خلال سبعة أيام.