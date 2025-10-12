البرزنجي يتولى قيادة مرور نينوى خلفاً للسورجي

شفق نيوز- نينوى

أعلن عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس اللجنة الأمنية محمد الكاكئي، يوم الأحد، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجّه بتغيير مدير مرور نينوى اللواء عواد السورجي، وتعيين العميد هما البرزنجي بديلاً عنه، مؤكداً أن الأمر الإداري سيصدر رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الكاكئي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التغيير جاء بتوصية من اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، وبموافقة وزير الداخلية، بهدف تطوير أداء مديرية مرور نينوى، وتعزيز الجهود المبذولة في تنظيم حركة السير داخل مدينة الموصل وبقية مناطق المحافظة".

وأشار إلى أن "القيادة الأمنية في نينوى تعكف على إجراء سلسلة من التغييرات الإدارية ضمن خطة تهدف إلى رفع مستوى الأداء الأمني والخدمي في المحافظة".