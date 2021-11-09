البدء بأولى الخطوات العملية في تشكيل اللواءين المشتركين بين الجيش والبيشمركة

شفق نيوز/ أفادت قيادة البيشمركة يوم الثلاثاء بالشروع بخطط التدريبات العسكرية للوائي التنسيق المشترك مع وزارة الدفاع العراقية ضمن مراحل زمنية متسلسلة.

وقال قائد المحور الثاني للبيشمركة قره تبه – حمرين اللواء محمد رستم لوكالة شفق نيوز، ان منتسبي اللواءين بدأوا تدريباتهم الاولية وسيتم إلحاقهم بدورة تدريبية في معسكر التاجي شمالي بغداد ضمن اطر التنسيق الأمني المشترك للمباشرة بمسك القواطع والفراغات الشاغرة في المناطق المتنازع عليها الممتدة من أطراف ديالى الى حدود نينوى.

وأوضح أن كل لواء من التنسيق المشترك مع وزارة الدفاع يضم 4 افواج وسيتم تحديد آليات الانتشار الأمني لاحقا.

بدوره نفى امين عام وزارة البيشمركة جبار ياور في حديثه لوكالة شفق نيوز، أنباء تشكيل فرقة للتنسيق المشترك، مؤكدا ان الاتفاق مع بغداد اقتصر على لواءين قتاليين مشتركين لملء الفراغات ما بين خطي انتشار قوات الپيشمرگة والجيش الاتحادي .

وبين أن مهام اللواءين تبدأ من حدود منطقة خانقين الى حدود منطقة سحيلا للقيام بعمليات ضد ارهابيي داعش والقضاء عليهم وتأمين حماية الطرق الرئيسية، وتأمين تلك المناطق ومن المقرر بداية الشهر القادم إدخال منتسبي اللواءين في معسكرات التدريب.

وتتضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين الدفاع والبيشمركة 4 بنود، الاول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الامنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار داعش الى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب.

وتعد الفراغات الأمنية بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة، أحد أبرز التحديات أمام جهود محاربة فلول داعش في العراق.

وتمتد الفراغات من الحدود السورية شمالاً عند محافظة نينوى مروراً بمحافظة صلاح الدين وكركوك وصولا إلى ديالى على حدود إيران.

وتشكلت الفراغات نتيجة التوترات التي حصلت بين الجيش والبيشمركة في أعقاب استفتاء الاستقلال في العام 2017، إذ تمتد بينهما ما يشبه الأرض الحرام، وفي بعض المناطق تكون بعمق بضعة كيلومترات وتعد ملاذا لتحرك مسلحي داعش دون وجود قوات رادعة لها.