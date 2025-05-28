البحرية العراقية توقف زورقاً كويتياً اخترق المياه الإقليمية قرب البصرة

شفق نيوز/ أوقفت القوة البحرية العراقية، مساء الأربعاء، زورق صيد كويتياً اخترق المياه الإقليمية العراقية قرب ميناء البصرة النفطي.

وذكر مصدر أمني مطلع لوكالة شفق نيوز، أن "زورقاً يحمل اسم دانة ويرفع العلم الكويتي، تم اعتراضه من قبل زورق دورية تابع للبحرية العراقية أثناء دخوله المياه العراقية بالقرب من البوية رقم 5 في شاطئ الفاو"، مشيراً إلى أن "العملية نُفذت من دون مقاومة تُذكر، وتم سحب الزورق إلى المرسى العراقي".

وبحسب المصدر، فإن الزورق "مملوك للمواطن الكويتي عبد الرحمن ناصر الجاهلي، وكان على متنه ثلاثة عمال آسيويين وصياد كويتي"، مؤكداً أن العلم الكويتي كان مرفوعاً بوضوح وتم توثيق لحظة الاقتراب والاقتياد عبر مشاهد خاصة سجلتها البحرية.

وأضاف المصدر أن "المعلومات الأولية تشير إلى فرار الكابتن الكويتي المسؤول عن المركب قبل دخوله الكامل إلى المياه العراقية، فيما بقي الطاقم على متنه حتى لحظة توقيفه".

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لا يزال الزورق محتجزاً في أحد مرافئ قضاء الفاو، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة.