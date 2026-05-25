البحرية العراقية تنقذ أربعة صيادين من الغرق قرب ميناء نفطي

شفق نيوز- البصرة

أعلنت قيادة القوة البحرية العراقية، يوم الاثنين، إنقاذ أربعة صيادين عراقيين بعد تعرض زورق صيد للغرق قرب ميناء البصرة النفطي.

وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن زورق الدورية (P-310)، المكلف بواجب الحماية ضمن منطقة التحميل الجانبي (STS)، تحرك إلى موقع الحادث فور تلقي نداء استغاثة، بتوجيه من رئاسة أركان الجيش.

وأضافت أن الزورق تمكن من العثور على طاقم زورق الصيد وإنقاذهم من الغرق، مشيرة إلى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم.

وأكدت قيادة القوة البحرية أن العملية تأتي ضمن مهامها المتعلقة بتأمين الحماية البحرية وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ ضمن قاطع المسؤولية.