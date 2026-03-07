البحرية العراقية تمارس "التبعثر" تحسبا لأي طارئ

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، ليل السبت، بممارسة القوة البحرية العراقية لـ"التبعثر التكتيكي" تحسبا لأي طارئ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوة البحرية تحري مناورة (التبعثر التكتيكي) لكافة الزوارق والقطع البحرية في المياه الإقليمية العراقية".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي لتعزيز أمن السواحل وتوزيع القطع في نقاط حيوية مختلفة تحسباً من وقوع اي طارئ".

ويعني "التبعثر التكتيكي"، إعادة انتشار القطعات أو الزوارق بشكل متباعد ومدروس داخل منطقة العمليات بدلاً من تجمعها في نقطة واحدة.