البحرية العراقية تعزز السيطرة الأمنية على الموانئ النفطية (صور)

شفق نيوز- البصرة

نفذت القوات البحرية العراقية، يوم الخميس، مهام تفتيش وحماية للناقلات النفطية والتجارية في ميناء البصرة النفطي، ضمن خطة أمنية موسعة تهدف لتعزيز الأمن الاقتصادي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مهام التفتيش البحرية، نُفذت من قبل فوج المشاة البحري الأول في اللواء البحري الثاني بقاعدة أم قصر البحرية، في منطقة انتظار الناقلات قبل رسوّها في ميناء البصرة النفطي".

وأضاف أن "الإجراءات تشمل تفتيش العاملين في الناقلات والتدقيق بأوراقهم الرسمية والموافقات الأصولية، إضافة إلى فحص شامل للناقلات القادمة من مختلف الدول، وذلك بهدف تأمين دخولها والتأكد من سلامة التبادلات النفطية والحد من عمليات التهريب وفرض السيطرة الكاملة على الموانئ النفطية".