البحرية العراقية تطارد زورقاً مسيّراً كويتياً اقترب من ناقلات النفط

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن قوة من البحرية العراقية طاردت زورقاً مسيّراً كويتياً اقترب من ناقلات النفط جنوبي البلاد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن زورقاً عسكرياً كويتياً مسيّراً (بدون سائق) اقترب من ناقلات نفط عراقية في المياه القريبة، قبل أن تتدخل زوارق الدورية العراقية وتطارده.

وأوضح المصدر، أن زوارق الدورية العراقية أطلقت النار باتجاه الزورق المسيّر، ما أجبره على التراجع والانسحاب باتجاه المياه الكويتية.