الأعرجي: على حزب العمال وتركيا الانسحاب من العراق بعد عملية السلام

الأعرجي: على حزب العمال وتركيا الانسحاب من العراق بعد عملية السلام
شفق نيوز/ دعا مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية إلى الانسحاب من الأراضي العراقية بعد التوصل لاتفاق سلام بينهما.
وشدّد الأعرجي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، على ضرورة "انسحاب" حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية من العراق في حال اتفقت أنقرة مع الحزب على عملية سلام تنهي عقوداً من النزاع المسلح الذي أودى بحياة عشرات الآلاف.
وقال الأعرجي: "لا نريد حزب العمال الكوردستاني على أراضينا ولا الجيش التركي. العراق يريد انسحاب الجميع".
كما لفت إلى أن "القوات التركية موجودة (في العراق) بذريعة وجود حزب العمال الكوردستاني".
وأوضح الأعرجي، أن "تركيا أكدت في أكثر من اجتماع بأنها ليست لديها أي أطماع بالأراضي العراقية".
وكان حزب العمال الكوردستاني، أعلن السبت الماضي، وقفاً لإطلاق النار، استجابةً لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.
ولقيت هذه الدعوة ترحيباً دولياً، حيث وصفها البيت الأبيض بأنها "تطور كبير" من شأنه تعزيز السلام في المنطقة المضطربة، معرباً عن أمله في أن تسهم في تهدئة حلفاء الولايات المتحدة في تركيا بشأن شركائها في مكافحة داعش بشمال شرق سوريا.
وداخلياً، أبدى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا توقعه امتثال حزب العمال الكوردستاني لدعوة أوجلان، معتبراً أن ذلك سيسهم في تحرير تركيا من قيودها.
وفي إقليم كوردستان، رحب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بدعوة أوجلان، للحزب بحل نفسه وإلقاء سلاحه، ودعا "العماليين" للالتزام بهذه الدعوة، وأكد أن الوقت حان لـ"نضال سلمي وديمقراطي".
كما رحب رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني بالدعوة، مؤكداً استعداد الإقليم لدعم عملية السلام في تركيا، كما دعا رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، جميع الأطراف إلى الالتزام بدعوة أوجلان، واصفاً إياها بأنها بداية "مرحلة مهمة" نحو السلام والتعايش الأخوي بين الكورد والترك.
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من عرض أنقرة السلام على أوجلان، في خطوة تهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ العام 1984، أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.