الأعرجي: على حزب العمال وتركيا الانسحاب من العراق بعد عملية السلام

شفق نيوز/ دعا مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية إلى الانسحاب من الأراضي العراقية بعد التوصل لاتفاق سلام بينهما.

وشدّد الأعرجي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، على ضرورة "انسحاب" حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية من العراق في حال اتفقت أنقرة مع الحزب على عملية سلام تنهي عقوداً من النزاع المسلح الذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

وقال الأعرجي: "لا نريد حزب العمال الكوردستاني على أراضينا ولا الجيش التركي. العراق يريد انسحاب الجميع".

كما لفت إلى أن "القوات التركية موجودة (في العراق) بذريعة وجود حزب العمال الكوردستاني".

وأوضح الأعرجي، أن "تركيا أكدت في أكثر من اجتماع بأنها ليست لديها أي أطماع بالأراضي العراقية".

وكان حزب العمال الكوردستاني، أعلن السبت الماضي، وقفاً لإطلاق النار، استجابةً لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.

ولقيت هذه الدعوة ترحيباً دولياً، حيث وصفها البيت الأبيض بأنها "تطور كبير" من شأنه تعزيز السلام في المنطقة المضطربة، معرباً عن أمله في أن تسهم في تهدئة حلفاء الولايات المتحدة في تركيا بشأن شركائها في مكافحة داعش بشمال شرق سوريا.

وداخلياً، أبدى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا توقعه امتثال حزب العمال الكوردستاني لدعوة أوجلان، معتبراً أن ذلك سيسهم في تحرير تركيا من قيودها.

وفي إقليم كوردستان، رحب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بدعوة أوجلان، للحزب بحل نفسه وإلقاء سلاحه، ودعا "العماليين" للالتزام بهذه الدعوة، وأكد أن الوقت حان لـ"نضال سلمي وديمقراطي".

كما رحب رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني بالدعوة، مؤكداً استعداد الإقليم لدعم عملية السلام في تركيا، كما دعا رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، جميع الأطراف إلى الالتزام بدعوة أوجلان، واصفاً إياها بأنها بداية "مرحلة مهمة" نحو السلام والتعايش الأخوي بين الكورد والترك.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من عرض أنقرة السلام على أوجلان، في خطوة تهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ العام 1984، أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.