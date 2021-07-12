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فاجعة مستشفى الحسين.. إحراق مركبات للشرطة وإطلاق نار وجثامين متفحمة

Category: أمـن

Date: 2021-07-12T21:42:24+0000
فاجعة مستشفى الحسين.. إحراق مركبات للشرطة وإطلاق نار وجثامين متفحمة

شفق نيوز/ قامت قوات الأمن في ذي قار،  اليوم الثلاثاء، بإطلاق النار في الهواء لتفريق مئات المواطنين المتجمهرين أمام الطب العدلي في مستشفى الحسين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن مئات المواطنين توافدوا الى الطب العدلي في ذي قار للتعرف على جثامين ضحايا حريق مستشفى الحسين وتسليمها الى ذويها.

وأضاف مراسلنا؛ أن اغلب الجثث متفحمة ولا يمكن التعرف عليها، الامر الذي اثار غضب المواطنين.

واشار الى ان الامر تطور الى احراق عدد من عجلات قائد شرطة الناصرية بعد مهاجمتها من قبل الأهالي.

ولقي 45 شخصاً مصرعهم نتيجة الحريق الهائل الذي التهم مركزا لعزل مصابي فيروس كورونا بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار يوم الاثنين.

وعادة، تحتوي مراكز عزل مصابي فيروس كورونا على الكثير من اسطوانات الاوكسجين التي تحدث انفجارات هائلة حال وصول النيران إليها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين.

ووفق وزارة الداخلية العراقية فإن الحادث خلف 82 قتيلاً و110 جريحاً، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) قالت إن الحريق خلف 130 قتيلاً.

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