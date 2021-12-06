الانتربول يعتقل أحد المطلوبين في مطار بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، تمكن شرطة الانتربول من اعتقال احد المطلوبين في مطار بغداد الدولي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات، تمكنت مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية ( الانتربول) من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 297 من قانون العقوبات العراقي، أثناء قدومه من إحدى الدول العربية".

واضافت، "قد تمت عملية إلقاء القبض بناءً على التعميم الصادرة من المديرية ذاتها من قبل مكتب الانتربول مطار بغداد الدولي بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الأخرى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".

وتنص المادة 297 من قانون العقوبات العراقي على مايلي :

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل طبيب او قابلة اعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم بأنها غير صحيحة في احد محتوياتها بشأن حمل او ولادة او مرض او عاهة او وفاة او غير ذلك مما يتصل بمهنته فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة تكون العقوبة الحبس او الغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار.

2 – اذا كان الطبيب او القابلة قد طلب او قبل او اخذ عطية او وعدا لاعطاء الشهادة او كان قد اعطاها نتيجة لتوصية او وساطة يعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او تقدم بالتوصية او تدخل بالوساطة بالحبس او باحدى هاتين العقوبتين.