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الانتخابات تفجّر نزاعا قبليا في ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-10-10T18:43:46+0000
الانتخابات تفجّر نزاعا قبليا في ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الاحد، بوقوع نزاع عشائري طاحن بسبب حصول أحد المرشحين على أصوات عالية في الانتخابات النيابية التي انتهت اليوم.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "ناحية العزير شهدت إطلاق نار كثيف مساء اليوم احتفالا بحصول أحد المرشحين على أصوات عالية في الانتخابات النيابية التي جرت اليوم، مما أدى إطلاق النار الى إصابة احد المواطنين بجروح، نقل على إثرها الى المشفى لتلقي العلاج اللازم".

وبين المصدر، أن "عشيرة المواطن الذي جرح نتيجة إطلاق النار، تجمع أنصارها على الفور وقاموا بالرد على العشيرة المتهمة بإصابة ابنهم، ينشب نزاع عشائري بين الطرفين".

وتابع المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وقامت بإنهاء النزاع بالقوة، فيما باشرت بالتحقيق لمعرفة المتسببين بالحادث".

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