الانتخابات العراقية.. الأمن يتسلم المدارس ويتلقى إشادة بالأنبار وتنويهاً ببابل

شفق نيوز- بغداد/ الأنبار/ بابل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الجمعة، تسلم القوات الأمنية والعسكرية عدداً من المدارس التي ستُستخدم كمراكز اقتراع، وبينما أشادت بالمبادرات الإيجابية التي قامت بها قيادة شرطة الأنبار، أصدرت قيادة شرطة بابل تنويهاً لعناصرها مع بدء مهام تأمين المراكز الانتخابية.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "في إطار الاستعدادات الجارية لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، استلمت قواتنا الأمنية والعسكرية عدداً من المدارس التي ستُستخدم كمراكز اقتراع، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية الرامية إلى ضمان انسيابية العملية الانتخابية وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة للناخبين".

‏وأضاف البيان أن "قيادة العمليات المشتركة تثمن المبادرات الإيجابية التي قامت بها قيادة شرطة الأنبار، حيث بادرت فرقها إلى تنظيف المدارس وصيانة بعض مرافقها، بما يعكس الصورة الحقيقية المشرقة لأبطال القوات الأمنية الذين لا يقتصر دورهم على الواجب العسكري، بل يمتد ليشمل خدمة المجتمع وإظهار روح الانضباط والمسؤولية الوطنية العالية".

وأكدت القيادة أن "هذه المبادرات تمثل نهجاً أصيلاً للقوات الأمنية في تعاملها مع المواطنين ومؤسسات الدولة، وتُجسد القيم الأخلاقية والانضباطية التي تربت عليها كوادرها، داعية جميع المنتسبين إلى مواصلة هذا النهج الإيجابي الذي يليق بتضحياتهم وصورتهم أمام أبناء شعبهم".

‏وأعربت‏ قيادة العمليات المشتركة "عن شكرها لكل من ساهم في دعم هذه الجهود، وتؤكد استمرار القوات الأمنية في أداء مهامها بمهنية عالية، بعيداً عن أي تصرفات فردية لا تعبر عن نهج المؤسسة الأمنية الراسخ في خدمة العراق وأهله"، بحسب البيان.

وفي بابل، أصدر‏ مدير إعلام قيادة شرطة المحافظة اللواء عادل الحسيني تنويهاً إلى رجال الأمن جاء فيه: "مع بدء مهامكم في تأمين المراكز الانتخابية، نؤكد على ضرورة الالتزام بالانضباط العالي واحترام قدسية الواجب، والابتعاد عن أي تصرف أو محتوى قد يُسيء لصورة رجل الأمن أو يقلّل من هيبة المؤسسة الأمنية".

وأضاف الحسيني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نرجو عدم تصوير أو نشر مقاطع داخل المدارس والمراكز الانتخابية، أو تداول محتوى ساخر أو غير لائق خلال الواجب، فأنتم اليوم تمثلون هيبة الدولة وثقة المواطن، أداؤكم المهني الهادئ واحترامكم للتعليمات هو ما يجعل العملية الانتخابية تسير بأمانٍ ونجاح".

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، يسبقها الاقتراع الخاص للأجهزة الأمنية بعد غد الأحد الموافق 9 من الشهر نفسه.

ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.