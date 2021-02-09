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الانتحار والصعق الكهربائي ينهيان حياة امرأتين جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-02-09T08:42:42+0000
الانتحار والصعق الكهربائي ينهيان حياة امرأتين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالتي وفاة لامرأتين نتيجة الانتحار والصعق الكهربائي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار سجل حالة انتحار لامرأة عمرها 19 عاما، حيث أقدمت على شنق نفسها بواسطة شال (ربطة رأس) داخل إحدى غرف منزلها وسط القضاء". 

وتابع، أن " الحادث الثاني كان لامرأة أيضا تبلغ من العمر 44 عاما حيث توفيت بعد تعرضها لصعقة بالتيار  الكهربائي داخل المنزل".

وبين، أن" ذوي الامرأتين لم يطلبوا الشكوى، فيما تم نقل جثتيهما إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".

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