الانبار.. 9 فرق إطفاء تطارد حريقا بمحطة وقود

شفق نيوز- الانبار

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الأنبار ، يوم الاثنين، من السيطرة على حادث حريق اندلع في صهريج داخل إحدى محطات الوقود في مدينة الرمادي، وذلك بعد استجابة عاجلة شملت أكثر من 9 فرق إطفاء.

وذكرت المديرية، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفرق باشرت عمليات الإخماد فور وصولها إلى موقع الحادث، حيث نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المحطة.

وأشارت إلى أن الأضرار اقتصرت على الصهريج فقط، فيما تم إنقاذ محطة الوقود بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية تُذكر.