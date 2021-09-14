الانبار و نينوى.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ"إرهابيين" اثنين وتضبط عبوات

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الثلاثاء، القبض على "إرهابيين" اثنين وضبط عبوات ناسفة في محافظتي الانبار و نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - متمثلة في شُعبْ استخبارات الفرق الخامسة والسابعة والسادسة عشرة والتي على اثرها تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في الرطبة بالانبار وهو الذي استهدف قواتنا الامنية وقاد الهجوم على مركز شرطة الحرية وسيطرة زنكورة وسرقة الأسلحة في منطقة الخسفة و٥ كيلو قبل التحرير".

وأضافت أن "الاخر القي القبض عليه في منطقة النمرود بنينوى، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب".

وتابعت الخلية، "كما تم ضبط 65 عبوه ناسفة على شكل جلكانات سعة 20 لتر في قضاء عنه بالانبار، وقد جرى تسليم الارهابيين الى جهة الطلب، فيما قامت مفارز هندسة للفرقة السابعة بتفجير العبوات موقعياً".