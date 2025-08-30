الانبار ونينوى .. ثلاثة قتلى بمشاجرة "عنيفة" وارهابي ينهي حياة طليقته رمياً بالرصاص

شفق نيوز - الأنبار / نينوى

قُتل ثلاثة اشخاص بينما أُصيب آخرون في مشاجرة مسلحة "عنيفة" اندلعت في حي الضباط بمدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الانبار غربي العراق.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن الخلافات العائلية كانت السبب وراء الحادث، مبيناً أن القوات الأمنية باشرت إجراءاتها لتأمين المنطقة والتحقيق في ملابسات المشاجرة.

وفي حادث آخر قُتلت امرأة شابة في ناحية ربيعة شمال غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، بعد أن أطلق زوجها المنفصل عنها النار عليها داخل منزل ذويها إثر خلافات عائلية.

وبهذا الصدد قال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الضحية أصيبت بطلقات نارية في البطن والصدر نُقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات الموصل، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجروحها الخطيرة".

وأوضح أن "المتهم، وهو زوجها السابق، كان قد قضى حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات في إقليم كوردستان وفق المادة المتعلقة بالإرهاب".

وأضاف المصدر أن "المتهم لاذ بالفرار بعد تنفيذ الجريمة، فيما تمكنت القوات الأمنية من العثور على سيارته في إحدى القرى وضبطت بداخلها بندقية كلاشنكوف مع مخزن عتاد"، مؤكدا أن "التحقيقات متواصلة والبحث جارٍ عنه لإلقاء القبض عليه وإحالته إلى القضاء".