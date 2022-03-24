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الانبار ونينوى.. القبض على اربعة "ارهابيين" والوصول إلى نفق وصواريخ وعبوات

Category: أمـن

Date: 2022-03-24T07:52:37+0000
الانبار ونينوى.. القبض على اربعة "ارهابيين" والوصول إلى نفق وصواريخ وعبوات

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، بأن الاستخبارات العسكرية القت القبض على اربعة "ارهابيين" ووصلت الى نفق وضبطت صواريخ وعبوات في محافظتي الانبار ونينوى.  

وقالت في بيان، ورد غلى وكالة شفق نيوز، إن عمليات منفصلة تم تنفيذها بناءً على معلومات استخبارية دقيقة  لشُعبْ استخبارات الفرق الخامسة والعاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر والعشرون وبالتعاون مع قوات تابعة لقيادة القوات البرية في قواطع العمليات، اسفرت عن القاء القبض على اربعة إرهابيين، ثلاثة منهم في الانبار والاخر في سهل نينوى بعد تخفيه بين النازحين في مخيم حسن شام وهروبه من المخيم، مبينة أنهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب.

وأوضح البيان، أن القوة ذاتها تمكنت من الوصول الى نفق للدواعش في نينوى، كما استطاعت أن تضبط ٣١٠ اطلاقات احادية، ٣١ عبوة ناسفة، ١٧ مسطرة تفجير، ١٣ لغماً ارضياً، ١١ مقذوفا، ١٠ قنابر مختلفة، ١٠ صواريخ مختلفة،  في مناطق عدة من الانبار ونينوى وغرب نينوى، مؤكدة تسليم الارهابيين الى جهات الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

وبينت أن مفارز الجهد الهندسي المرافقة للقوات رفعت المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة.

 

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