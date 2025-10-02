الانبار وكربلاء .. اعتقال شخصين احدهما روج لحزب البعث وآخر تطاول على المرقدين

شفق نيوز - الانبار - كربلاء

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، أن قوة من استخبارات اللواء 27 – المهات الخاصة بالحشد ألقت القبض على أحد المتهمين بجريمة الترويج لحزب البعث المحظور في الانبار.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الواجب الأمني نُفذ في جزيرة الكرمة بالمحافظة المذكورة بناءً على مذكرة قبض صادرة من القضاء، كما جرى تسليم المتهم أصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

في غضون ذلك اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، إلقاء القبض على متهم بالإساءة وخدش الحياء العام من خلال تطاوله على أبناء المحافظة وعلى مرقدي الإمام الحسين بن علي ابن ابي طالب واخيه العباس.

وذكرت الشرطة في بيان اليوم، أن مفارز قسم مكافحة الإجرام في كربلاء، وبإسناد ومتابعة من قسم العلاقات والاعلام في قيادة شرطة المحافظة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين لقيامه بالإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخدش الحياء العام بما يمس القيم الدينية والاجتماعية، فضلاً عن التطاول على أهالي كربلاء و المرقدين.