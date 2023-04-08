الانبار.. مقتل انتحاري حاول تفجير نفسه وسط رعاة أغنام غربي المحافظة

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، يوم السبت، عن مقتل انتحاري حاول تفجير نفسه وسط رعاة أغنام غرب المحافظة.

وقال مصلح في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "قواتنا المتمركزة في قاطع عمليات المنطقة الغربية لمحافظة الانبار في منطقة اللملصي استطاعت أن تنقذ عددا من رعاة الاغنام بعدما تعرضوا لهجوم داعشي".

وأضاف مصلح، أن "ابطالنا تمكنوا من قتل إرهابي يتردي حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه وسط رعاة الاغنام وجرح ارهابي آخر بعد ان أبلغ الأهالي قوات الحشد الشعبي".

وأوضح، أن "قوة من اللواء 17 بالحشد الشعبي تتمركز حاليا في منطقة العملية تحسبا لأي هجوم اخر يستهدف الاهالي من رعاة الأغنام"، مشيرا الى "وجود تعاون وتنسيق كبير مع اهلنا في الانبار حيث انتهت العملية دون خسائر من المدنيين أو قواتنا".