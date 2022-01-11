الانبار تعيد افتتاح "الصقور" على مدار 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء الفلوجة في الأنبار، مؤيد الدليمي، يوم الثلاثاء، عن استحصال الموافقات اللازمة للسماح بفتح سيطرة "الصقور" الرابطة بين المحافظة والعاصمة بغداد على مدار 24 ساعة.

وقال الدليمي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "قائد عمليات الانبار الفريق الركن نومان الزوبعي، وجه بفتح سيطرة الصقور (مدخل محافظة الأنبار من جهة الشرق)، على مدار 24 ساعة بعد ان كان يتم غلقها في الساعة 12 ليلاً".

واكد أنه "سيتم من الان فصاعدا السماح بمرور عجلات المواطنين من وإلى الأنبار، وذلك بعد إتمام الاجراءات الأمنية المعمول بها في النقاط الأمنية كافة".

واشار إلى أن "القرار جاء "بناء على طلب تقدم به مجموعة من الانباريين الذين يعملون خارج المحافظة وتأثرت اعمالهم ومصادر رزقهم بالإجراء السابق"، مبينا ان "القرار جاء اثناء زيارة قائد العمليات لمضيف قبيلة المحامدة في ناحية الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة".

ولفت الدليمي، إلى أن "هناك دراسات ومباحثات تجريها الحكومة المحلية في الأنبار مع القيادات الأمنية، حول إمكانية إعلان رفع حظر التجوال عن عموم مدن المحافظة، خاصة وأن الانبار تشهد استتباباً أمنياً غير مسبوق، فضلا عن ان حملات الاعمار التي تشهدها المحافظة بحاجة ماسة إلى رفع الحظر، لتسهيل عمل الشركات والعاملين في تنفيذ المشاريع وسهولة الدخول والخروج للمدن بأي وقت".

وكان مصدر أمني قد ابلغ وكالة شفق نيوز، بإعادة افتتاح سيطرة "الصقور" امام المواطنين على مدار 24 ساعة.

واوضح ان قائد عمليات الانبار الفريق الركن نومان الزوبعي وجه، اليوم، بفتح سيطرة الصقور على مدار 24 ساعة بعد أن كانت تغلق في الساعة 12 ليلاً وذلك لتسهيل حركة أبناء المحافظة.