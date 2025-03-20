الانبار تطمئن العراقيين: الحدود السورية قوية ومؤمنة

شفق نيوز/ أكد رئيس اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار غربي العراق، يوم الخميس، أن الوضع الأمني على الحدود السورية مستقر تماماً، مشيراً إلى التحصينات القوية التي تم تنفيذها في المناطق الحدودية.

وقال سعد المحمدي لوكالة شفق نيوز، أن القوات الحدودية تعمل بكل كفاءة واحترافية لتأمين المنطقة ومنع أي محاولات تهريب أو اختراق للحدود.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت مؤخراً من قتل اثنين من المشتبه بهم في عمليات استباقية، مما يعكس الجهود المبذولة في محاربة الإرهاب وتأمين الأراضي الحدودية.

وتمتد الحدود بين سوريا ومحافظة الأنبار العراقية لمسافة 605 كيلومترات، وتشكل نقطة حساسة أمنياً بسبب طبيعتها الصحراوية المفتوحة، إذ استخدمتها الجماعات المسلحة سابقاً في التهريب والتسلل، مما دفع السلطات العراقية لتعزيز التحصينات العسكرية لمنع أي تهديدات أمنية.

وأمس الأربعاء، وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى مدينة القائم على الشريط الحدودي العراقي السوري، لمتابعة الوضع الأمني والاطلاع على الإجراءات والتحصينات العسكرية وانتشار قطعات قيادة حدود المنطقة السادسة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، كشف مصدر حكومي عراقي، عن تشكيل خلية أزمة أمنية وطنية تُعنى بمتابعة التطورات في سوريا ووضع آليات للتعامل مع الأحداث بما يضمن أمن واستقرار البلدين، وذلك في إطار استكمال التعاون بين دول الجوار لإنشاء مركز استراتيجي لضبط الأمن في المنطقة.